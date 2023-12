Mes: Foti (Fd'I), discussione dall'aspetto ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discussione sul Mes sta assumendo un aspetto prettamente ideologico ed evidenzia la strumentalità di certe posizioni. Prima fra tutte quella del segretario Schlein e del suo partito che evidentemente – fra le tante cose – ignora che il Pd l'avrebbe potuto ratificare quando era al governo ma, proprio come sta succedendo con il salario minimo, non l'ha fatto avendone avuto l'occasione". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una intervista a "Il Tempo". (Rin)