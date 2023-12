Serbia: lista centrosinistra chiede impiego agenti di polizia per garantire regolarità elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marinika Tepic e Miroslav Aleksic, i due capolista dell'opposizione di centrosinistra nella lista elettorale "Serbia contro la violenza" hanno chiesto al ministero dell'Interno di Belgrado di garantire la regolarità del voto di domenica prossima e l'invio corretto del materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale (Rik), attraverso l'impiego di agenti di polizia in uniforme vicino ai seggi elettorali. I due hanno affermato che la richiesta è stata fatta affinché la polizia "possa prevenire eventuali irregolarità nel processo elettorale che si erano verificate nelle elezioni precedenti" e assicurare che il voto si svolga "in modo trasparente e senza incidenti". "Tra queste vi erano vari tipi di pressioni sugli elettori da parte del Partito progressista serbo (Sns), attacchi ai rappresentanti dell'opposizione e irregolarità vicino ai seggi elettorali", hanno sottolineato. Intanto ieri sera la stessa lista si è radunata davanti alla sede della Rik per chiedere all'organo di "non giocare" con i voti dei cittadini. La stessa Commissione in una dichiarazione ha affermato che il fatto rappresenta "una pressione inammissibile sulle istituzioni che dovrebbero condurre le elezioni" e "un tentativo di minare l'indipendenza e integrità" della Commissione. In Serbia domenica 17 dicembre si terranno le elezioni straordinarie parlamentari, provinciali in Vojvodina e amministrative in 65 municipalità e città del Paese, tra cui la capitale Belgrado. (Seb)