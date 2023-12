Energia: Descalzi (Eni), serve la transizione subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, in una intervista al "Sole 24 Ore" osserva che "difficilmente possiamo pensare di cancellare in modo immediato le fonti che oggi rappresentano l'80 per cento della produzione di energia. E serve fare anche altro, in modo da poter spiazzare il contributo dei fossili: efficienza energetica, cambiamento delle modalità di consumo, puntare sull'idrogeno e sullo stoccaggio di CO2, spingere fonti rinnovabili come l'eolico e il solare al di là della loro attuale efficienza, il nucleare di nuova generazione e quello da fusione". La svolta è davvero necessaria: "Sì, assolutamente. Ma è anche necessario non restringere l'offerta nel breve medio termine, soprattutto del gas che è la componente meno emissiva, perché causerebbe conseguenze insostenibili in termini di sicurezza, sviluppo delle aree emergenti, inflazione a danno di imprese e famiglie, nonché impatti sui bilanci statali". La transizione energetica non è utopia; "Non sono ammesse incertezze -. spiega l'amministratore delegato - e tutti devono impegnarsi: a partire dai Paesi in cui si producono la quantità maggiore di emissioni, Stati Uniti e Cina, che pesano per quasi metà del totale. Certo l'orizzonte temporale dei grandi cambiamenti è stato finora di 40-50 anni, e in termini additivi, mai di completa sostituzione. Oggi tutto questo tempo non c'è. Occorre andare più rapidi". "Serve grande trasparenza, . continua il manager - documentare con chiarezza obiettivi da raggiungere e progressi annuali". (segue) (Rin)