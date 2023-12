Energia: Descalzi (Eni), serve la transizione subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' opinione diffusa che la Commissione europea abbia forzato i tempi della transizione energetica. Sotto questo riguardo Descalzi pensa che "dobbiamo essere consapevoli che non esiste alternativa perché è una corsa verso la sopravvivenza. E dev'essere chiaro che la transizione energetica non è una moda. La Commissione europea ha posto il traguardo di contenere a +1,5 gradi l'aumento di temperatura al 2050. L'obiettivo è corretto, anche se può apparire difficile da raggiungere". E' necessario infine puntare su mix energetici: "Ogni Paese ha un mix energetico costruito nel tempo e consolidato. Occorre dare a ogni Paese la libertà di definire il proprio percorso con la responsabilità di raggiungere gli obiettivi. Nei Paesi industrializzati serve ottimizzare i consumi di energia dei grandi complessi industriali, dai cementifici alla raffinazione, dall'energia ai fertilizzanti. L'auto elettrica - conclude Descalzi - è una scelta sacrosanta ma ha come componente chiave le batterie, che a loro volta necessitano di metalli rari come il litio, controllati da pochi Paesi. La lotta senza quartiere al gas è discutibile perché, alla fine, genera emissioni due volte meno del carbone. In Italia, per esempio, il gas continuerà a essere componente fondamentale della domanda di energia e quindi del mix produttivo". (Rin)