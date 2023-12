IA: Urso, l'Italia sarà in prima fila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

24 luglio 2021

Le nuove regole per l'intelligenza artificiale e le materie prime critiche, il digitale e lo spazio, l'industria dei semiconduttori e quella militare: di questo sta discutendo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in missione in Giappone dove sono state siglate una serie di joint venture in settori strategici. L'Europa e, più in generale, i Paesi del G7 sembrano muoversi verso approcci comuni sui dossier più delicati della politica industriale globale. Il ministro spiega a "Quotidiano Nazionale" quali sono la posizione e il ruolo dell'Italia in questi ambiti, a cominciare dall'Ai: "L'Italia ha pienamente sostenuto la presidenza giapponese del G7 e ora porteremo avanti il prezioso lavoro svolto da loro nell'ambito dell'Hiroshima Ai Process sull'implementazione dei Principi guida internazionali, per arrivare a elaborare un Codice di condotta internazionale per le organizzazioni che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale avanzati". Con questi cardini e principi di riferimento: "L'Ai deve essere sicura, protetta e affidabile in tutto il mondo, secondo una visione umanocentrica, basata su valori democratici e mai dannosa per le comunità. Intendiamo esplorare i diversi ruoli dell'Ai nella cybersecurity, sia come vettore di attacchi sofisticati, sia come sistema di difesa innovativo e in tale ambito lavoreremo anche durante la presidenza italiana del G7, per promuovere l'adozione tra i vari attori coinvolti di una strategia pluriennale di co-investimenti negli ambiti strategici delle tecnologie di nuova generazione". Quanto alla partnership con il Giappone: "Nel governo giapponese e tra le principali aziende nipponiche è cresciuta la consapevolezza che l'Italia non sia solo il secondo partner commerciale in Europa ma un alleato strategico, capace di essere un attore di coordinamento sui temi dell'agenda globale. Tra Italia e Giappone ci sono spazi per una maggiore, sicura e stabile integrazione produttiva e tecnologica".