IA: Urso, l'Italia sarà in prima fila (2)

24 luglio 2021

- In merito, invece, alle questioni europee: "Le materie prime critiche sono di importanza fondamentale per l'economia, alla luce della duplice transizione ecologica e digitale, cruciale per l'industria italiana. II nuovo regolamento sulle materie prime critiche approvato ieri dal Parlamento europeo pone obiettivi ambiziosi per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il riciclo, obiettivi che dobbiamo raggiungere in pochi anni, se vogliamo garantire la nostra catena di approvvigionamento e quindi il nostro sistema produttivo". Si parla di riaprire le miniere: "Con il ministro Pichetto Fratin stiamo lavorando a una mappa aggiornata delle miniere che potranno contribuire agli obiettivi comuni europei e il contesto legislativo per favorire l'attività di impresa, anche per quanto riguarda il riciclo dove siano all'avanguardia in Europa. L'Italia farà la sua parte, da protagonista". Con la riprogrammazione del Pnrr il ministero di Urso avrà a disposizione ulteriori significative risorse: "La riprogrammazione del Pnrr è stata innanzitutto una grande vittoria per l'Impresa Italia, a cui sono state destinate risorse per ulteriori 12,4 miliardi di euro, delle quali 9,3 miliardi assegnate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Parliamo ora di un totale, comprese quelle assegnate in precedenza, di quasi 37 miliardi di euro che impiegheremo per sostenere e accompagnare le nostre imprese nella duplice transizione green e digitale. Con le risorse aggiuntive potremo realizzare Transizione 5.0, piano che ha ottenuto il pieno consenso dalla Commissione che a tal fine ci ha assegnato circa 6,4 miliardi", conclude Urso. (Rin)