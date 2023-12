Governo: Calenda, la politica scontenta tutti, Meloni alla fine ratificherà Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "La politica? Un fight club in cui sfoghiamo le nostre frustrazioni e che negli ultimi trent'anni non ha prodotto nulla". Carlo Calenda ha appena pubblicato un libro, il Patto, in cui cerca di delineare la "sua" via d'uscita per l'Italia. Il leader di Azione dipinge una situazione a fosche tinte. Se ne esce? "Facendo un patto chiaro con gli italiani - dice al 'Corriere della Sera' - su ciò che possiamo permetterci e ciò che non possiamo fare. Non votando chi promette di tutto e si rimangia ogni promessa. Cercando persone che hanno competenze gestionali perché qui non riusciamo mai a far accadere nulla". Intanto gli italiani aspettano: "Intanto quasi un venti per cento di persone non sono libere, nell'accezione dell'art 3 della costituzione o perché non ricevono un'istruzione adeguata o perché non riescono a curarsi se non a spese loro o perché ricevono salari da fame. Lo Stato deve smettere di fare tremila cose ma occuparsi di queste tre e metterci tutte le risorse disponibili". L'ex ministro propone un patto repubblicano con gli italiani: "Sì, un patto con gli elettori di destra e con quelli di sinistra perché la politica finora sta scontentando tutti. Un elettore di sinistra chiede più servizi pubblici, più salari, più integrazione e non ha avuto niente di tutto questo". E l'elettore di destra chiede "meno tasse e invece sono aumentate, chiede più controllo sull'immigrazione e quest'anno abbiamo un'immigrazione record. Vuole la riforma della giustizia e non l'avrà e non avrà nemmeno le privatizzazioni". Il patto riguarderebbe anche la riforma delle istituzioni: "Certo. Ma per questo è necessaria un'assemblea costituente perché dobbiamo separare la gestione della politica quotidiana dalle riforme sennò non riusciamo a combinare niente". (segue) (Rin)