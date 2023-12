Governo: Calenda, la politica scontenta tutti, Meloni alla fine ratificherà Mes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra un po' utopistica l'idea di un patto: "E quale sarebbe l'altra soluzione? II campo largo? Non si può fare ammucchiata di tutti contro Meloni, è una soluzione che dura tre giorni, non sono d'accordo su nulla. Dobbiamo riuscire a prendere voti sufficienti per obbligare i partiti a stare su un'agenda chiara. Altrimenti in breve tempo andremo alla ricerca di un nuovo Monti o di un nuovo Draghi". "Ma per convincere gli elettori - aggiunge - ci vuole obiettività. Il che significa che se Schlein presenta una finanziaria che richiederebbe 24 miliardi di euro di più senza dare spiegazioni sulle coperture, uno le dice 'guarda questa è una presa in giro degli elettori' e se la Meloni non approva il salario minimo la inchiodi su questo perché quando era all'opposizione lo aveva proposto lei, mentre se fanno cose giuste le appoggi e le voti". Nel frattempo centrosinistra e centrodestra litigano sul Mes: "Meloni accusa la sinistra di una cosa vera. Il governo Conte due non ha preso il Mes e non lo ha ratificato. Ma anche la sinistra accusa Meloni di una cosa vera. Ha fatto una giravolta sul Mes. Ma nessuno dice 'si abbiamo sbagliato', adesso approviamolo e chiudiamo questa pantomima". Ma alla fine la premier ratificherà il Mes: "Ma sì, dirà 'ho ottenuto un meraviglioso patto di stabilità', che poi sarà quello che vuole la Germania con tre anni di bonus, perciò adesso possiamo ratificare il Mes. Lo sappiamo tutti come finirà", conclude Calenda. (Rin)