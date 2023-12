Slovacchia: Parlamento approva sussidi per cittadini che subiranno aumento rate mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento slovacco ha approvato lo stanziamento di sussidi per i cittadini che subiranno un aumento delle rate dei mutui. Lo Stato spenderà 72 milioni di euro per queste indennità nel 2024. I sussidi per i mutui sono stati uno dei temi della campagna elettorale del partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer- Sd) del premier Robert Fico. Il governo ha varato questo provvedimento nonostante la Banca nazionale slovacca abbia più volte espresso un parere contrario su questa misura assistenzialistica: secondo l’istituto centrale i cittadini slovacchi dovrebbero essere in grado di rimborsare i loro prestiti anche se i tassi di interesse fossero aumentati. In base alla misura, a partire dal prossimo anno, lo Stato pagherà quest'indennità ogni mese, sulla base della domanda presentata dal mutuatario all'Ufficio del lavoro. Il primo pagamento sarà erogato a febbraio e conterrà anche gli arretrati di gennaio, a condizione che il mutuatario ne faccia richiesta.(Vap)