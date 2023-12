Regno Unito: richiedenti asilo su Bibby Stockholm al "Times", trattati "in modo disumano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di richiedenti asilo a bordo della chiatta Bibby Stockholm, attraccata nel porto britannico di Dorset, nel sud ovest dell'Inghilterra, ha raccontato al quotidiano "The Times" di essere stati trattati "in modo disumano". Il gruppo ha detto di aver ricevuto chiare indicazioni di "tacere e non lamentarsi" della qualità del cibo, del comportamento sprezzante del personale o delle loro condizioni di vita. Tali commenti arrivano dopo che un richiedente asilo di origine africana a bordo della Bibby Stockholm ieri si è tolto la vita. Il gruppo di migranti sulla chiatta ha detto al quotidiano di essere trattati "come prigionieri". "Quando i nuovi arrivati vengono qui, molti di loro dicono di essere depressi e di provare così tanto stress che sono sul punto di suicidarsi. Il personale della chiatta non ci aiuta. Dicono che non possono aiutarci, questa è la soluzione", ha raccontato una persona. Un altro richiedente asilo ha detto: "Se non obbediamo ci minacciano con una lettera di avvertimento che può arrivare al ministero dell'Interno e influenzare la nostra domanda di asilo". (Rel)