Libia-Algeria: apertura valico di frontiera di Ghadames rinviato per motivi tecnici

- Il ministro dell'Interno del Governo libico di unità nazionale (Gun), Imad Trabelsi, ha annunciato il rinvio della riapertura del valico di frontiera Ghadames al Dabdab, tra la Libia e l’Algeria, per motivi tecnici. In particolare, l’esponente dell’esecutivo tunisino ha spiegato che è necessario più tempo per preparare le guardie di frontiera. Nei giorni scorsi era stata annunciata la riapertura del punto di frontiera per motivi tecnici. Il sindaco della città di Ghadames, Qasim al Mana, ha detto ad “Agenzia Nova” che il rinvio è avvenuto su richiesta della parte algerina per ragioni non meglio specificate. Vale la pena ricordare che valico di Dabdab tra i due paesi è rimasto chiuso per anni e tutti i tentativi di riaprirlo non hanno avuto successo. Una situazione che ha causato enormi disagi alle famiglie libiche con parenti in Algeria, costrette a passare dalla Tunisia per entrare nel Paese vicino. (Lit)