Regno Unito: rapporto, governo ad alto rischio di un "catastrofico attacco ransomware"

- Il governo del Regno Unito è ad alto rischio di un "catastrofico attacco ransomware" che potrebbe "portare il Paese a un punto morto" a causa della scarsa pianificazione e della mancanza di investimenti. È il monito lanciato, in un rapporto ripreso dal quotidiano "The Guardian", dal comitato congiunto sulla Strategia di sicurezza nazionale ha avvertito che il Regno Unito potrebbe affrontare in qualsiasi momento un paralizzante attacco informatico alle sue infrastrutture critiche nazionali (Cni). Il National Cyber Security Center (Ncsc) descrive il Cni come risorse nazionali essenziali per il funzionamento della società, tra cui l'approvvigionamento energetico, l'approvvigionamento idrico, i trasporti, la sanità e le telecomunicazioni. Il rapporto afferma che i futuri attacchi ransomware potrebbero rappresentare "una minaccia alla sicurezza fisica o alla sicurezza della vita umana" se gli aggressori informatici riuscissero a sabotare le operazioni del Cni. Secondo il comitato di sicurezza il governo non sta investendo abbastanza per prevenire attacchi informatici su larga scala e critica il ministero dell'Interno e l'ex titolare del dicastero Suella Braverman, per non aver reso la questione una priorità. (Rel)