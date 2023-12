Montenegro-Cina: Milatovic incontra vice ministro Esteri Li, focus su miglioramento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Jakov Milatovic ha incontrato a Podgorica il vice ministro degli Esteri cinese, Deng Li. Milatovic ha dichiarato su X (ex Twitter) che l'incontro è stata "un'ottima occasione per discutere del miglioramento delle relazioni bilaterali", con particolare attenzione allo sviluppo del turismo e delle infrastrutture. Il premier ha quindi sottolineato l'importanza del sostegno della Cina per la candidatura del Montenegro a membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2026. "Auspico il proseguimento della costruzione di relazioni interstatali stabili, basate sul rispetto reciproco. Il Montenegro è candidato a membro non permanente del Consiglio di sicurezza nel 2026 e ho sottolineato l'importanza del sostegno della Cina in questo processo", ha affermato Milatovic nel messaggio.(Seb)