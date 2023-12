Ucraina: Medvedev, agli Usa non importa mantenere i confini del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli Stati Uniti importa solo mantenere l'Ucraina sulla mappa globale e non importa entro quali confini. Lo ha sostenuto in un messaggio su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, commentando l'incontro di ieri tra il presidente statunitense Joe Biden e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. "Secondo Biden, 'vittoria' ora significa che (...) il 'Paese' semplicemente non scomparirà dalla mappa del mondo. I confini e la sovranità non contano. Ad esempio, rimarrà entro i confini di Leopoli", ha scritto Medvedev. L'ex presidente russo ha anche commentato le parole di Biden secondo cui l'Ucraina "è capace di difendersi oggi". "Notate: basta difendersi. E solo oggi, non domani. Nessuna controffensiva. Nessun avanzamento (...) Ad esempio, basta 'difendersi' negli stessi confini di Leopoli con vecchi carri armati con poche altre attrezzature e mezzi di distruzione", ha aggiunto Medvedev. Secondo l'esponente del governo russo, gli Stati Uniti hanno compreso che Mosca proseguirà gli attacchi di successo in Ucraina. (Rum)