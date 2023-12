Thailandia: ingente carico di metanfetamina sequestrato al confine con il Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità thailandesi hanno annunciato di aver sequestrato 50 milioni di compresse di metanfetamina vicino al confine con il Myanmar. Si tratta del più grande sequestro nel suo genere mai effettuato dalle autorità thailandesi, e del secondo per entità nella regione asiatica. Le compresse erano stipate in grandi sacchi sul retro di un camion che è stato intercettato ieri da agenti di polizia e militati thailandesi presso un posto di blocco nella provincia occidentale di Kanchanaburi, hanno dichiarato le forze dell'ordine. Un uomo e una donna che erano nel camion sono stati arrestati. Secondo Jeremy Douglas, rappresentante regionale per il Sud-est asiatico dell'Ufficio sulle droghe e il crimine delle Nazioni Unite (Unodc), il sequestro è il più grande di sempre in Asia dopo uno di oltre 55 milioni di compresse di metanfetamina effettuato in Laos, vicino alla regione del Triangolo d'oro. Le organizzazioni criminali asiatiche collaborano con milizie etniche birmane per contrabbandare metanfetamina prodotta nello Stato settentrionale di Shan verso sud, ha dichiarato Douglas, aggiungendo che le reti di distribuzione raggiungono persino il Giappone e la Nuova Zelanda. (segue) (Fim)