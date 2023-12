Ucraina: ambasciatore russo negli Usa, "tutti sono stanchi del mendicante di Kiev"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti sono stanchi del “mendicante di Kiev”: lo ha detto l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatolij Antonov, commentando la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Secondo Antonov, Zelensky non è riuscito a convincere le autorità di Washington che l’Ucraina sia più importante della sicurezza degli Stati Uniti. "Il viaggio di Zelenskj si è rivelato vano. Non è stato in grado di convincere che l'Ucraina è più importante della sicurezza degli Stati Uniti. Tutti sono stanchi del mendicante di Kiev", ha detto Antonov. L'ambasciatore ha osservato che le nuove misure anti-russe - sanzioni e il prossimo lotto di armi - "non sono altro che un tentativo di fare bella figura in un brutto gioco". "Nulla aiuterà Zelensky. Ma gli statunitensi rischiano di impantanarsi ancora di più nel conflitto ucraino", ha aggiunto l'ambasciatore. "I prodotti mortali con il marchio Made in Usa del valore di 200 milioni di dollari non faranno altro che prolungare il conflitto e la sofferenza di migliaia di persone. E non solo nell'Europa orientale, ma anche in altre regioni del mondo, dove queste armi si stanno diffondendo grazie a funzionari ucraini corrotti", ha concluso Antonov. (Rum)