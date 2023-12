Thailandia: premier Srettha a “Nikkei”, economia deve tornare a crescere per attirare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandese deve tornare a crescere al ritmo delle altre economie regionali per attirare maggiori investimenti. Lo ha dichiarato il primo ministro thailandese. Srettha Thavisin, nel corso di una intervista al quotidiano “Nikkei”. "Ora la situazione è negativa, se si guarda alla crescita del Pil nel terzo trimestre è stata dell'1,5 per cento. Il dato non deve essere necessariamente negativo per fotografare una brutta situazione", ha detto il capo del governo, aggiungendo che non si dimetterà nel caso le politiche di stimolo studiate dal suo governo falliscano a causa di ostacoli legislativi o giudiziari. "Competiamo per gli investimenti esteri provenienti da varie parti del mondo. Se gli altri Paesi crescono intorno al 3 o al 5 per cento e tu cresci all'1,5 per cento, penso che tu abbia un problema," ha affermato Srettha. (segue) (Fim)