Thailandia: premier Srettha a “Nikkei”, economia deve tornare a crescere per attirare investimenti (2)

- Il partito di Srettha, Per i Thai, ha promesso agli elettori di far crescere l'economia del 5 per cento ogni anno durante il suo mandato, un livello che il Paese non consegue dal 2012. Nel terzo trimestre 2023 la Thailandia è cresciuta soltanto dell’1,5 per cento a causa della debolezza delle esportazioni e della ripresa ancora lenta del settore turistico. Srettha ha dichiarato che la distribuzione del portafoglio digitale a thailandesi a basso e medio reddito, una misura studiata dal suo governo per stimolare i consumi, dovrebbe avvenire nel maggio dell'anno prossimo. Rilanciare i consumi è una delle principali priorità del governo di Srettha, che è al potere da tre mesi, insieme alla gestione di una crisi dei costi della vita e all'attrazione di investimenti esteri. Il piano del portafoglio digitale inietterebbe 500 miliardi di baht (14 miliardi di dollari) nell'economia attraverso elargizioni di 10.000 baht (280 dollari) per gli adulti che guadagnano meno di 70.000 baht al mese, da spendere nei loro distretti. (segue) (Fim)