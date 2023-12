Thailandia: premier Srettha a “Nikkei”, economia deve tornare a crescere per attirare investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono qui per assicurarmi che il benessere delle persone sia elevato a livelli più alti. Credo anche nella possibilità di portare la Thailandia al suo potenziale," ha dichiarato Srettha, che ha assunto anche la delega di ministro delle Finanze. Le previsioni di crescita per il 2023 sono state abbassate il mese scorso al 2,5 per cento, con un intervallo dal 2,7 per cento al 3,7 per cento per il prossimo anno. Tuttavia, gli economisti del governo hanno respinto la valutazione di Srettha di una crisi urgente, consigliando al governo di concentrarsi sul miglioramento dell'infrastruttura umana e fisica piuttosto che stimolare il consumo. (Fim)