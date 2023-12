Germania: esplosione Ratingen, oggi la sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la sentenza del tribunale di Duesseldorf nel processo contro l’autore dell’esplosione avvenuta l’11 maggio scorso in un condominio di Ratingen. Per l’imputato, accusato di nove tentati omicidi, la procura ha chiesto l’ergastolo. L’uomo gettò diversi litri di benzina contro agenti di polizia e vigili del fuoco intervenuti presso il suo appartamento, dove si era barricato. L’accusato diede quindi fuoco al liquido, causando un’esplosione in cui rimase ferito come le sue vittime. Arrestato nell’immediatezza dei fatti e da allora detenuto, l’imputato è un sostenitore delle teorie del complotto e aveva in casa il corpo dell’anziana madre, morta da tempo. (Geb)