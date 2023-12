Qatargate: "Politico", polizia belga riporta tentativi di influenzare assegnazione Premio Sakharov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone coinvolte nello scandalo di corruzione noto come "Qatargate" avrebbero influenzato il processo di assegnazione del Premio del Parlamento europeo intitolato all'accademico Andrei Sakharov, agendo nell'interesse dei governi di altri Paesi. Lo riferisce l'edizione europea di "Politico" citando i dati di un'indagine della polizia belga. Le autorità di Bruxelles hanno effettuato diversi fermi e perquisizioni nella capitale belga circa un anno fa mentre indagavano sui sospetti di corruzione riguardanti la Coppa del Mondo in Qatar. In particolare è stata arrestata la vicepresidente del Parlamento europeo, la politica greca Eva Kaili. Insieme a lei sono stati arrestati due cittadini italiani: l'ex deputato europeo Antonio Panzeri e il compagno di Kaiki Francesco Giorgi. "Politico" ha precedentemente riferito che le persone coinvolte nel Qatargate, secondo i loro stessi registri, hanno effettuato più di 300 attività di lobbing al Parlamento europeo tra il 2018 e il 2022 nell’interesse dei loro clienti. (segue) (Was)