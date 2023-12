Qatargate: "Politico", polizia belga riporta tentativi di influenzare assegnazione Premio Sakharov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portale web, i sospettati avrebbero influenzato il processo di nomina "per aiutare dei governi stranieri". Secondo le nuove rivelazioni di "Politico", negli appunti di Francesco Giorgi si trovano diversi accenni al Premio Sakharov. Il documento, ad esempio, afferma che nel 2020 c’è stato un “tentativo di interrompere” il processo di nomina introducendo un altro candidato per il premio. Un'altra candidatura sarebbe stata bloccata nell'interesse della Mauritania, riferisce il portale. Le candidature del 2022 mostrano anche la selezione di un attivista degli Emirati Arabi Uniti come candidato per il premio. A questo proposito, "Politico" riferisce che gli Emirati e il Qatar sono rivali, e che il lavoro dei soggetti coinvolti nel “Qatargate” avrebbe avuto lo scopo di screditare i rivali di Doha. Il Parlamento europeo assegna ogni anno il Premio Accademico Andrei Sakharov a persone e organizzazioni che, secondo i parlamentari europei, danno un contributo significativo alla protezione dei diritti umani e dei valori europei fondamentali. Il premio è stato istituito nel 1988. (Was)