Ucraina: per Musk Kiev ha perso per sempre tre regioni, e rischia di perderne altre

- L’imprenditore statunitense Elon Musk ritiene che l’Ucraina abbia perso per sempre la Crimea, Donetsk e Lugansk, e che potrebbe perdere anche Kharkiv e Odessa se si ostinasse a proseguire le ostilità anziché accettare un negoziato con la Russia. Musk ha risposto a un messaggio pubblicato su X (Twitter) dal miliardario David Sachs, secondo cui l’Ucraina ha perso per sempre “la Crimea, Donetsk, Lugansk, la maggior parte di Kherson e Zaporizhzhia. Se non avvierà negoziati di pace adesso, perderà anche Kharkov, Odessa, il resto di Kherson e altro ancora”. "La tua valutazione è corretta, mi sembra", ha replicato Musk.(Was)