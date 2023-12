Ucraina: Aeronautica, distrutti 20 fra droni e missili russi lanciati nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha attaccato l’Ucraina nella notte con droni e missili: le forze di difesa aerea hanno distrutto tutti i 20 obiettivi nemici. Lo riferisce l'Aeronautica ucraina su Telegram. Le forze russe hanno lanciato dieci droni kamikaze dal distretto di Balaklava in Crimea. Tutti i dieci droni sono distrutti dall'Aeronautica Militare, in collaborazione con le unità di difesa aerea. Quasi tutti i droni nemici sono stati abbattuti nella regione di Odessa, nell'area di responsabilità del Comando aereo meridionale. Inoltre, intorno alle 3 di notte (le 2 in Italia) le Forze armate russe hanno lanciato dieci missili contro Kiev, la capitale ucraina. "Tutti e dieci gli obiettivi che volavano in direzione della città di Kiev sono stati abbattuti da un'unità missilistica antiaerea dell'Aeronautica", si legge nel messaggio. I detriti caduti in diversi quartieri della città hanno causato oltre 50 feriti e alcuni incendi. (Kiu)