Filippine: rischio siccità a causa del minor numero di tempeste

- Le Filippine hanno subito finora meno tempeste nel 2023 rispetto ai 25 anni precedenti, e rischiano di affrontare per questa ragione la peggior siccità da decenni a questa parte. Lo hanno dichiarato le autorità del Paese. L’arcipelago tropicale, ritenuto tra i Paesi più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, è colpito solidamente da una media di 20 tempeste di grande entità ogni anno. Dall’inizio del 2023 se ne sono verificate però soltanto 10, il dato più basso dal 1998. Il governo prevede che il 77 per cento delle province del Paese affronterà problemi di siccità entro la fine di maggio. Come per le elevate temperature registrate nella regione quest’anno, il minor numero di precipitazioni sarebbe la conseguenza del fenomeno El Nino, che si verifica ciclicamente nel Pacifico.(Fim)