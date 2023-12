Ucraina: i Paesi nordici si impegnano a continuare a fornire assistenza economica e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia e Islanda continueranno a fornire all'Ucraina assistenza completa, compresa ogni forma di sostegno economico e militare. È quanto si legge in una lettera congiunta dei leader dei paesi nordici pubblicata sul quotidiano britannico "Financial Times". La lettera è stata siglata dalla prima ministra danese, Mette Frederiksen, dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, dal presidente finlandese Sauli Niinisto, dal primo ministro svedese Ulf Kristersson e dalla prima ministra islandese. Katrin Jakobsdottir. "Noi, Paesi nordici, continueremo a fornire assistenza completa all'Ucraina, compreso il sostegno economico e militare, l'assistenza umanitaria prioritaria ai civili e il sostegno finanziario per aiutare a ricostruire la società ucraina quando le condizioni lo consentiranno", si legge nella lettera. (Rel)