Bangladesh: Fmi conclude consultazioni su Articolo IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato tramite una nota il completamento delle consultazioni sull'Articolo IV con le autorità del Bangladesh. Nella nota, il Fondo precisa di aver completato la prima revisione nell'ambito degli accordi Extended Credit Facility (Ecf) ed Extended Fund Facility (Eff) della durata di 42 mesi, sbloccando l'accesso immediato a circa 468,3 milioni di dollari. Il consiglio esecutivo ha inoltre concluso la prima revisione nell'ambito dell'accordo Resilience and Sustainability Facility (Rsf), mettendo a disposizione del bangladesh circa 221,5 milioni di dollari a sostegno dell'ambizioso programma del Paese per affrontare il cambiamento climatico. Secondo l’Fmi, per ripristinare la stabilità macroeconomica nel breve termine, la politica monetaria del Bangladesh dovrebbe essere ulteriormente irrigidita, supportata da una politica fiscale neutrale e una maggiore flessibilità del tasso di cambio. Il programma sostenuto dal Fondo “porrà le basi per sbloccare il potenziale di crescita del Bangladesh, sfruttare il suo dividendo demografico e sostenere una crescita inclusiva e verde a lungo termine”.(Inn)