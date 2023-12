Sri Lanka: Fmi completa prima revisione dei meccanismi di credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la prima revisione nell’ambito del meccanismo di credito Extended Fund Facility (Eff). Il Fondo lo ha riferito tramite una nota, affermando che nell'ambito dell'accordo sostenuto dal Fondo monetario lo Sri Lanka ha attuato significative riforme per uscire da una profonda crisi economica e debitoria. L'economia del Paese mostra segnali timidi di stabilizzazione, sostenuta da un rapido disinflazione e un significativo aggiustamento fiscale. Le entrate fiscali sono aumentate, ma non quanto inizialmente previsto, e l'accumulo di riserve si è rallentato, anche a causa dei lenti progressi nella ristrutturazione del debito, afferma il Fondo monetario nella sua relazione. È essenziale mantenere la proprietà continua delle riforme per ricostruire la credibilità fiscale, migliorare la governance e ridurre le vulnerabilità alla corruzione. Le autorità hanno raggiunto accordi di massima (AIPs) con creditori ufficiali su trattamenti del debito conformi ai parametri del programma e stanno conducendo discussioni in buona fede con i creditori privati.(Inn)