Germania: Soeder (Csu), Afd deve essere classificata come estrema destra

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) non deve essere vietato, ma classificato come “accertata organizzazione di estrema destra” dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. È quanto dichiarato dal presidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Intervistato dal gruppo editoriale Funke, l’esponente dei popolari ha aggiunto: “Afd disprezza la nostra democrazia e danneggerebbe gravemente la nostra sicurezza e prosperità”. Pertanto, sarebbe “utile” che il Bfv classificasse il partito all’opposizione al Bundestag “a livello nazionale” come “accertata organizzazione estremista di destra”. A oggi, questa classificazione vige per le sezioni di Afd in Turingia, Sassonia-Anhalt e Sassonia. A livello federale, la formazione è valutata dal Bfv come sospetta organizzazione estremista di destra dal 2021. Secondo Soeder, una messa al bando di Afd “fallirebbe quanto il tentativo di vietare il Partito nazionaldemocratico di Germania” (Npd), neonazisti che da luglio scorso si sono ridenominati La Patria. Per il presidente della Csu, Afd deve essere combattuta “sul piano politico”, denunciandone le “opinioni assurde”. (Geb)