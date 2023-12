Germania: Soeder (Csu) democrazia mai stata così in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia “non è mai stata così in pericolo nella storia della Repubblica federale tedesca come lo è adesso”. Forze “distruttive” come il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) e il gruppo di estrema sinistra Associazione Sahra Wagenknecht-Per la ragione e la giustizia (Bsw) “stanno guadagnando terreno”, mentre “il governo in carica mostra scarsa capacità di agire”. È quanto dichiarato dal presidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera, durante un’intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. All’opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. La Bsw è stata recentemente fondata da Wagenknecht e altri esponenti dei post-comunisti di La Sinistra, formazione all’opposizione al Bundestag. L’associazione diventerà un partito a gennaio del 2024. (Geb)