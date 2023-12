© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha soddisfatto tutte le raccomandazioni fissate dalla Commissione europea per avviare le discussioni sull’adesione di Kiev all’Ue. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo Usa, Joe Biden. “Siamo in costante contatto con la leadership europea”, ha detto. (Was)