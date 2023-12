Argentina: le prime misure economiche del governo Milei, stop ad opere pubbliche e svalutazione del peso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alle aste per opere pubbliche, via i sussidi per l'acquisto dei prodotti energetici e dei biglietti per il trasporto pubblico, svalutazione del peso sul dollaro, nel cambio ufficiale, di circa il 100 per cento. Sono alcune delle misure disegnate dal governo argentino del presidente, Javier Milei, per cercare di "evitare di portare il Paese verso la catastrofe" finanziaria. Un pacchetto di provvedimenti illustrati dal ministro dell'Economia, Luis Caputo, in un atteso discorso video, aperto da considerazioni generali sulla portata e le motivazioni degli interventi. Per riportare il Paese a galla era necessario "identificare la genesi del problema": l'inflazione, il debito, il dollaro, sono tutte conseguenze della "maniera errata di aver finanziato il deficit fiscale". per sostenere la spesa in eccesso, rispetto a quello che incassa, lo Stato si indebita con organismi internazionali o sul mercato, finendo per creare "gravi problemi finanziari". Se si ricorre all'emissione di moneta, si crea una sovrabbondanza che porta alla svalutazione della divisa nazionale, il peso, tanto sul dollaro quanto rispetto ai prezzi, spingendo l'inflazione ai livelli "che conosciamo". "Abbiamo sempre cercato di risolvere le conseguenze e mai il problema. Noi veniamo a fare l'opposto, risolvere la causa. Risolvere la dipendenza da deficit fiscale". (segue) (Abu)