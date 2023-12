Giappone: sondaggio banca centrale, fiducia imprese manifatturiere cresce a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle principali imprese manifatturiere del Giappone è migliorata a dicembre, passando da 9 a 12 nel sondaggio trimestrale Tankan della banca centrale di quel Paese. L’indice chiave che misura la fiducia tra le aziende manifatturiere in settori come automotive ed elettronica è salito per il terzo trimestre consecutivo, superando le previsioni degli economisti. L'indice per le grandi imprese non manifatturiere, compreso il settore dei servizi, è salito a 30 rispetto a 27 nel precedente sondaggio a settembre, un livello senza precedenti da novembre 1991. L’aumento della fiducia delle imprese riflette il progressivo trasferimento ai consumatori dei maggiori costi delle materie prime; il settore dell'auto, tra i principali dell'economia giapponese orientata all'esportazione, ha visto un aumento della produzione. I fornitori di servizi, nel frattempo, continuano a beneficiare della domanda accumulata a seguito della fine delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Per i prossimi mesi, però, gli economisti prevedono una nuova flessione. La crescita economica del Giappone ha subito una battuta d’arresto nel trimestre luglio-settembre a causa della debolezza della domanda interna, in parte a causa dell’inflazione. (Git)