Ucraina: intelligence Usa, Russia ha perso 87 per cento soldati in servizio attivo a inizio conflitto

- La Russia avrebbe perso tra morti e feriti ben l’87 per cento dei militari in servizio attivo impegnati sul campo sin dall’inizio del conflitto in Ucraina. E’ quanto sostiene una valutazione dell’intelligence Usa fornita dal Congresso federale statunitense all’emittente televisiva “Cnn”, in occasione della visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il documento avverte però che a dispetto delle ingenti perdite di uomini e mezzi la Russia è riuscita negli ultimi due anni ad aumentare ulteriormente le forze a propria disposizione, e che il presidente russo Vladimir Putin è determinato a proseguire il conflitto, specie dopo il fallimento della controffensiva intrapresa dalle forze armate ucraine la scorsa estate. In particolare, dei 360mila militari russi che hanno preso parte al conflitto sin dal principio, inclusi militari a contratto e coscritti, 315mila avrebbero perso la vita o sarebbero rimasti feriti. L’intelligence Usa stima anche che l’Esercito russo disponesse di circa 3.500 carri armati all’inizio della guerra, e che in quasi due anni ne abbia persi 2.200. Le perdite di veicoli corazzati per la fanteria ammonterebbero a 4.400 su un totale di 13.600. “Sino a novembre, la Russia ha perso oltre un quarto del suo arsenale di equipaggiamenti di terra pre-invasione”, sostiene il documento, secondo cui tali perdite hanno comportato “una riduzione della complessità e della portata delle operazioni offensive della Russia”. Nella sua valutazione, l’intelligence statunitense ammette che l’Ucraina resta “profondamente vulnerabile”, e che difficilmente Kiev potrà conseguire successi significativi sul piano territoriale nei prossimi mesi. La valutazione d’intelligence è stata inviata al Congresso lunedì, e successivamente declassificata. Il documento afferma che la Russia è riuscita a portare avanti lo sforzo bellico allentando i requisiti per l’arruolamento nelle forze armate e attingendo a piene mani ai suoi vasti arsenali di obsoleti sistemi d’arma eredità dell’Unione Sovietica. Tuttavia, il conflitto avrebbe impreso “una brusca battuta d’arresto” a 15 anni di sforzi profusi da Mosca per modernizzare le sue forze armate.(Was)