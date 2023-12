Medio Oriente: Assemblea generale Onu chiede cessate il fuoco immediato, favorevoli 153 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che sollecita una cessazione immediata delle ostilità nella Striscia di Gaza per far fronte alla gravissima crisi umanitaria in atto in quel territorio. Hanno sostenuto la risoluzione 153 Paesi, che hanno assunto una posizione opposta a quella degli Stati Uniti, contrari a un cessate il fuoco sino alla completa sconfitta militare dell’organizzazione islamista palestinese Hamas. Hanno votato contro la risoluzione 10 Paesi, mentre 23 si sono astenuti. Il voto dell'Assemblea Generale è significativo sul piano politico, ma non è vincolante, contrariamente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. La scorsa settimana, proprio al Consiglio di sicurezza gli Stati Uniti hanno opposto il veto a una risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza, che era stata approvata dalla maggioranza dei 15 membri del consesso. La breve risoluzione approvata ieri dall’Assemblea generale chiede un cessate il fuoco, il rispetto da parte di tutte le parti del diritto internazionale e l'accesso umanitario agli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, nonché il loro rilascio "immediato e incondizionato". Il documento contiene un linguaggio più forte rispetto a quello votato dall’Assemblea lo scorso ottobre, che chiedeva invece una "tregua umanitaria sostenuta". (segue) (Was)