Medio Oriente: Assemblea generale Onu chiede cessate il fuoco immediato, favorevoli 153 Paesi (2)

- Il voto è stato definito "storico" dall'ambasciatore palestinese all’Onu Riyad Mansour: la risoluzione "non 'chiede' o 'esorta', ma richiede, e non ci fermeremo finché Israele non ottempererà a questa richiesta", ha affermato Mansour. Un cessate il fuoco è necessario per veicolare l’ingente quantitativo di aiuti umanitari necessari alla popolazione civile assediata di Gaza, ha aggiunto l’ambasciatore. L’approvazione della risoluzione giunge mentre il conflitto tra Israele e Hamas entra nel terzo mese, e mentre operatori sanitari e gruppi di aiuto lanciano l'allarme sulla situazione umanitaria a Gaza, devastata da mesi di bombardamenti e dall’offensiva di terra delle Forze di difesa israeliane. Più di 18.000 persone sono state uccise a Gaza dall'inizio delle ostilità, ha dichiarato lunedì il ministero della Sanità controllato da Hamas. Israele ha ribadito che non interromperà la sua campagna militare fino a quando non avrà annientato Hamas, in risposta all'attacco del 7 ottobre a Israele che ha causato la morte di 1.200 persone e il rapimento di circa 240, secondo le autorità israeliane. (Was)