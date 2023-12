Ponte Stretto: Floridia (M5s), propaganda Salvini la pagano siciliani e calabresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente è arrivato in commissione l'emendamento di Salvini che spiega come e dove verranno presi i soldi per il Ponte sullo Stretto. Bene, sapete cosa c'è scritto? Che verranno utilizzati 1,6 miliardi di euro del Fondo di Coesione destinati alla Sicilia e alla Calabria". Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice del Movimento 5 stelle, Barbara Floridia, che aggiunge: "Avete capito bene: il ponte lo pagano i siciliani e i calabresi con i soldi che dovevano servire per affrontare problemi come quello dei rifiuti, del settore idrico e dei trasporti e che invece serviranno solo per permettere a Salvini di fare propaganda in vista delle europee". (Rin)