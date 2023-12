Brasile cerca riconoscimento internazionale per espandere esplorazione di risorse minerarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora il Brasile argomenta che l'area è un'estensione naturale della sua piattaforma continentale e chiede all'Unclos il diritto di estenderla. Secondo fonti della "Cnn Brasil", la richiesta sarà analizzata a partire del 2025 e in questo momento l'organo responsabile sta analizzando la proposta di esplorazione economica del Margine Equatoriale. Nell'aprile del 2023, la Marina del Brasile ha riportato il ritrovamento di una nave privata tedesca che faceva ricerche del sottosuolo marino sulle acque territoriali brasiliane senza autorizzazione, proprio in prossimità dell'area dove si trovava l'isola. "Questo dimostra l'importanza di avere un efficiente sistema di sorveglianza in grado di rilevare non solo questa ma anche altre navi. Tutto ciò che va contro gli interessi dello Stato brasiliano, è una minaccia", aveva detto nell'occasione il comandante della Marina, Marcos Sampaio Olsen. (Brs)