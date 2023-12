Usa-Ucraina: Zelensky, grato per “incrollabile” sostegno e nuovi aiuti da 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato con un messaggio su X gli Stati Uniti “per il loro incrollabile sostegno”, nonché per “il pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari annunciato oggi”. Il leader ucraino si è detto felice di essere tornato nuovamente alla Casa Bianca e di aver incontrato l’omologo statunitense Joe Biden. “Nel Mar Nero abbiamo sconfitto la flotta russa. Le nostre esportazioni marittime sono riprese, rafforzando sia la nostra economia, che ora cresce del 5 per cento, sia la sicurezza alimentare globale. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione e nei colloqui di oggi con il presidente Biden abbiamo discusso delle possibili linee d’azione da seguire”, ha scritto il capo dello Stato ucraino. “Abbiamo priorità chiare e raggiungibili per il 2024, tra cui la privazione alla Russia della sua superiorità aerea e il contrasto delle sue operazioni offensive; la produzione congiunta di armi; l’utilizzo dei beni russi congelati per sostenere l’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando infine che “la libertà deve essere ben equipaggiata e ben difesa”. (Kiu)