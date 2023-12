Argentina: ministro Economia, non rinnoveremo nomine pubbliche fatte nell'ultimo anno di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino del presidente Javier Milei, non rinnoverà "i contratti dei dipendenti pubblici assunti nell'ultimo anno". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Luis Caputo, presentando il primo pacchetto straordinario di misure per affrontare la crisi economica che attraversa il Paese. Si tratta, per Caputo, di eliminare una "pratica" utilizzata dai governi dimissionari per premiare "amici e parenti". (Abu)