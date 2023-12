Parlamento: Costa (M5s), Massimo Scalia ha dato tanto al nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare Massimo Scalia, scomparso oggi, "ha dato tanto al nostro Paese. Fondatore dei Verdi, uomo brillante, pragmatico e perbene, è stato un faro per molte generazioni di ambientalisti, e non solo. Ci mancherà molto. La sua scomparsa mi addolora tantissimo. Ciao Massimo, fai buon viaggio". Lo scrive su X (ex Twitter) il vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente del Movimento 5 stelle, Sergio Costa. (Rin)