Spagna: primo via libera da Congresso ad amnistia, per governo è "convivenza" per opposizioni "colpo di Stato" (3)

- L'intervento di Sumar, partner di minoranza dell'esecutivo Sanchez, si è concentrato, invece, su una delle accuse più ricorrenti del fronte progressista al Pp: quella di essere stato incapace di mediare politicamente il conflitto in Catalogna spingendo il primo ottobre del 2017 i partiti proindipendenza ad organizzare un referendum di autodeterminazione illegale con la conseguente dichiarazione unilaterale di indipendenza da parte del presidente della Generalitat, Carles Puigdemont. Dichiarazione che portò l'allora presidente popolare, Mariano Rajoy, ad approvare il 12 ottobre con il sostegno del Psoe, il cui segretario generale era lo stesso Pedro Sanchez, l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione che permette allo Stato spagnolo di adottare un meccanismo coercitivo contro le comunità autonome che mettono a rischio l'integrità nazionale. Secondo la portavoce di Sumar, Aina Vidal, mentre la legge di amnistia "non vende nessun Paese ed è per il bene comune di tutti", il Pp aveva optato "per il manganello, per le prigioni e per la giudiziarizzazione della politica". A questo proposito, la portavoce del partito di minoranza dell'esecutivo ha evidenziato che non c'è mai stata "una percentuale così alta" di cittadini catalani che volevano lasciare la Spagna come "quando Rajoy era al potere". "L'amnistia è per il bene comune di tutti", ha aggiunto la portavoce di Sumar. (segue) (Spm)