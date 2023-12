Spagna: primo via libera da Congresso ad amnistia, per governo è "convivenza" per opposizioni "colpo di Stato" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei suoi interventi, il fronte indipendentista catalano ha ammonito, tuttavia, che la legge di amnistia rappresenta solo il "primo passo" di un più ampio processo di trattative con lo Stato spagnolo. "Non sarà in nessun caso una rinuncia all'indipendenza", ha chiarito il deputato di Uniti per la Catalogna (JxCat), Jose Maria Cervera, aggiungendo che si tratta di un "un riconoscimento dell'errore di aver giudizializzato un conflitto politico" ed "un modo per restituire alla politica ciò che appartiene alla politica". Secondo il deputato di JxCat, questa legge non è una misura di grazia, ma è una misura necessaria che "nasce dall'accordo tra democratici per porre fine alla giudiziarizzazione della politica". Sulla stessa linea, il portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna, Gabriel Rufian, ha evidenziato che l'amnistia è una "soluzione politica" che "salda un debito con la Catalogna". (segue) (Spm)