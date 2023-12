© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina sta lottando per la libertà del proprio popolo, ma anche per quella di tutti i Paesi europei. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo Usa, Joe Biden. “Putin può tentare qualsiasi cosa: non ha vinto nulla”, ha detto. (Was)