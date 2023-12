Argentina: le prime misure economiche del governo Milei, stop ad opere pubbliche e svalutazione del peso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo intende "fare chiarezza" nel complesso sistema dei cambi, portando il cambio ufficiale del dollaro a 800 pesos, contro la quota compresa tra i 300 e 400 cui viaggiava negli ultimi giorni. Un livello individuato per fare in modo che " i settori produttivi abbiano davvero gli incentivi adeguati per aumentare la produzione". Su questa cifra si innesta un aumento provvisorio dell'imposta nazionale delle importazioni e le ritenute sulle esportazioni non agricole", in una misura però non chiarita. "Una volta superata l’emergenza, procederemo all’eliminazione di tutti i dazi all’esportazione, che consideriamo una tassa dannosa che ostacola lo sviluppo argentino", ha detto. Come abbondantemente annunciato nelle settimane scorse, "il governo non rinnoverà i contratti di lavoro statali sottoscritti nell'ultimo anno". Una pratica "quella di assumere amici e parenti in vista delle elezioni, che la politica ha sempre usato". Il governo decide inoltre di sospendere la "Pauta nacional", i sussidi che presidenza e ministeri concedevano ai media perché questi trasmettessero campagne comunicative del governo. "Non ci sono soldi per spese che non siano strettamente necessarie e tanto meno per sostenerle con i soldi dei contribuenti medi creati solo per elogiare le virtù dei governi al potere", ha chiarito Caputo. Si riducono inoltre "al minimo" i trasferimenti che lo Stato centrale, in modo discrezionale, concede alle province. "Risorse che, purtroppo, nella nostra storia recente sono state utilizzate come merce di scambio per ottenere favori politici". Cosciente dell'impatto che le misure economiche avranno sulle fasce meno abbienti, il governo si impegna al tempo stesso a mantenere alcuni strumenti di welfare, e, soprattutto "rafforzando le politiche sociali che vanno direttamente ai beneficiari, senza intermediari". Rientrano in questo capitolo l'assegno universale per il figlio e la tessera alimentare. (Abu)