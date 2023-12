Ue: Schlein, governo assente su negoziato patto stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è stato del tutto assente dal negoziato sul Patto di stabilità e crescita” dell’Unione europea “e non avete fatto asse, per le vostre antipatie, con quei paesi che hanno situazioni più simili alla nostra”. A dirlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso delle dichiarazioni di voto a seguito delle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. (Rin)