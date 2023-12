Ue: Orsini (FI), opposizione non strumentalizzi politica internazionale per mera polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica estera è quella che definisce l'identità, le scelte di civiltà di un paese e del suo governo. Il presidente del Consiglio ha saputo delineare oggi, con serietà e autorevolezza, quella grande politica internazionale che è nelle tradizioni del centro-destra, raccogliendo nel migliore dei modi l'eredità politica di Silvio Berlusconi, quella che Forza Italia tenacemente propugna, in un momento difficile delle relazioni internazionali". Lo ha detto Andrea Orsini, deputato di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. "La politica estera di un grande paese non è, non deve essere, espressione di un solo schieramento politico, ce lo ha insegnato proprio il presidente Berlusconi. Per questo mi auguro che l'opposizione non strumentalizzi alcune questioni di politica internazionale, che non riguardano direttamente il vertice europeo, ma che lo condizioneranno e che potrebbero indebolire l'Italia, come la riforma del Patto di Stabilità, l'Unione bancaria, l'armonizzazione fiscale, la web tax, lo stanziamento di risorse per fronteggiare i flussi migratori. Riguardo al Mes noi di Forza Italia non siamo mai stati contrari ma abbiamo sempre espresso riserve sulla governance, la nostra è una critica europeista", ha spiegato.(Rin)