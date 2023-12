Spagna: via libera in prima lettura dal Congresso dei deputati alla legge di amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati della Spagna ha dato il via libera questa sera in prima lettura alla legge di amnistia concordata tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed i partiti indipendentisti catalani con 178 voti a favore e 172 voti contrari. La legge di amnistia è tra i principali punti dell'accordo sottoscritto tra il Psoe e le formazioni indipendentiste per il sostegno all'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez dopo le elezioni generali del 23 luglio scorso. (Spm)