Spagna: primo via libera da Congresso ad amnistia, per governo è "convivenza" per opposizioni "colpo di Stato"

- Il Congresso dei deputati spagnolo ha dato il via libera questa sera in prima lettura alla legge di amnistia concordata tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed i partiti indipendentisti catalani con 187 voti a favore e voti contrari. La legge di amnistia è tra i principali punti dell'accordo sottoscritto tra il Psoe e le formazioni indipendentiste per il sostegno all'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez dopo le elezioni generali del 23 luglio scorso. Gli interventi in Aula hanno rispecchiato la forte polarizzazione politica di una misura che sta dividendo non solo la dialettica tra le forze di maggioranza ed opposizione, ma anche la società spagnola. Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha ribadito che la proposta di legge di amnistia per gli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017 è "una vergogna nazionale e un imbarazzo internazionale". Il capo dell'opposizione ha accusato il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di dire "il contrario" di quanto affermato prima delle elezioni generali del 23 luglio scorso dato, ricordando che questa proposta non figurava nel programma elettorale presentato agli spagnoli. "Questa amnistia va contro la separazione dei poteri e apre la porta al governo per cancellare arbitrariamente qualsiasi crimine di qualsiasi natura. È corruzione politica, è un'umiliazione del popolo spagnolo", ha sottolineato il presente popolare, definendo la seduta la " più triste e decadente dai tempi del 23 febbraio 1981" (giorno del fallito colpo di Stato). (segue) (Spm)