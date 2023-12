Spagna: primo via libera da Congresso ad amnistia, per governo è "convivenza" per opposizioni "colpo di Stato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altra parte, il Psoe ha difeso la sua posizione sostenendo che l'approvazione della legge di amnistia servirà per "continuare ad andare avanti in Catalogna" e per cercare di "garantire la convivenza". Il portavoce socialista al Congresso, Patxi Lopez, ha rigettato l'accusa che la misura di grazia possa "rompere la Spagna", sia "incostituzionale" o una "umiliazione", chiedendo al Pp e a Vox quale sarebbe la loro "alternativa" per risolvere il conflitto in Catalogna. Secondo l'esponente socialista si tratta di una misura "eccezionale" che non implica "chiedere perdono" da parte dello Stato. A questo proposito, il socialista ha accusato il Pp di "ingannare" con l'argomento che si tratta di un attacco all'uguaglianza con l'unico scopo di "mettere paura ai cittadini". (segue) (Spm)